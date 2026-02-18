午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２６０、値下がり銘柄数は２９５、変わらずは３６銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に保険、非鉄金属、その他金融、銀行、ガラス・土石、医薬品など。値下がりで目立つのは精密機器、情報・通信、水産・農林。 出所：MINKABU PRESS