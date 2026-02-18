瀬戸内地方は、高気圧に覆われて広く晴れています。昼過ぎも日差しが届きますが、夕方以降は雲が広がるでしょう。岡山県北部では雪の降るところがある見込みです。海沿いでは夜にかけて、強風や高波に注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で13度、津山で12度でしょう。17日と同じくらいか高い気温になります。 19日は高気圧に覆われて、おおむね晴れる見通しです。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山でマイナス2度、