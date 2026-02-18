株式会社ワイドトレードは、Leofotoブランドの小型三脚「MT-03mini+MBH-20」を2月27日（金）に発売する。脚部に折りたたみ用の関節を持つ「MT」シリーズの新モデル。 2段構造の折りたたみ式脚部を採用する点は共通だが、従来モデル「MT-03」よりもさらに小型化。収納高は約40mm短い105mm。最大170mmまで伸長する。 開脚角度は3段階。折りたたみ脚と組み合わせることで、不整地などでも安定した設置が可能。脚