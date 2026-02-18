「ChatGPTには聞いてみた？」――IT音痴の女性が、友人の愚痴に返した言葉だ。生成AIといえばビジネスエリートの生産性向上ツール、というイメージはもはや過去のものかもしれない。「普通の人」たちは今、AIをどのように使っているのか。この普及ぶりは、かつてポケベルや電話が歩んだ道と驚くほど重なっている。（ライター、編集者稲田豊史）「普通の人」がChatGPTを使い倒している近頃は……というよりここ数年、ビジネス誌