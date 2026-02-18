【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LINE MUSIC株式会社（以下、LINE MUSIC）が、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（以下、CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』のプライズパートナーとなり、あらたにファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」を創設することを発表した。 ■『MUSIC AWARDS JAPAN』とは