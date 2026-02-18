【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MISIAの新曲「舟いっぱいの幸を」が、3月30日から放送開始となるNHK夜ドラ『ラジオスター』の主題歌に決定した。 ■MISIA×松任谷由実が初タッグ 「舟いっぱいの幸を」は、松任谷由実が作詞・作曲を手掛けた懸命に生きる人々の姿に寄り添う楽曲。石川県・能登のラジオ局が舞台となるドラマ作品に合わせて書き下ろされた。 MISIAと松任谷由実のタッグによる楽曲制作は、今回が初