18日11時現在の日経平均株価は前日比653.34円（1.15％）高の5万7219.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1260、値下がりは295、変わらずは36と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を163.45円押し上げている。次いでＴＤＫ が77.46円、ファストリ が57.76円、豊田通商 が28.18円、フジクラ が24.73円と続く。 マイナス寄与度は52.95円