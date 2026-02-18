2026年2月17日、台湾メディア・自由時報は、日本の人気歌手・倖田來未さんが3月21日に予定していた香港でのツアーコンサートが、主催者により「突発的な不可抗力要因」を理由に突然中止されたことを報じた。記事は、倖田さんの今回のツアーが日本国内で16公演を予定している中、香港公演がツアー唯一の海外公演であったと紹介。それだけに突然の中止発表は多くのファンに衝撃を与え、外部では様々な憶測が飛び交っていると伝えた。