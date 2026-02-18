2月17日（旧暦1月1日）、内蒙古自治区の二連浩特（エレンホト）鉄道口岸（国境駅）から、貨物を満載した中欧班列（中国と欧州諸国を結ぶ国際定期貨物列車）が出発し、中通道（内蒙古を経由する中央ルート）で欧州へと向かいました。これは、旧暦の午年に同口岸から出発した最初の中欧班列であり、これをもって中通道の2026年の運行本数は500本に達しました。エレンホト鉄道口岸は、中通道の唯一の出入国ポイントです。ここを経由し