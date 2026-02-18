17日（火）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の富士通カワサキレッドスピリッツは、3月13日（金）に”ガチ”バレーを開催することをクラブ公式Xで発表した。 今回の”ガチ”バレーは、本当にバレーが上手くなりたいと考える人を対象にVリーガーによる本格技術指導を体験してもらう企画となっており、中学生以上が参加することができる。 会場となるのは翌日の14日（土）と15日（日）に行