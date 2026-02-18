主演は大ブレイク中のアイドルグループの中心メンバー、2番手キャストは約12年ぶりに帰還した人気朝ドラヒロインと、バズる要素は揃っている。にもかかわらず、ほぼ “無風”。あまり話題になっていないのだ。中京テレビ・日本テレビ系で水曜深夜に放送されているコメディドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』。2月11日（水）に第6話まで放送されている本作は、主演をtimelesz・菊池風磨が担い、ヒロインには『あまちゃん』（20