ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）が１７日（日本時間１８日）に行われ、初出場の千葉百音（２０＝木下グループ）は７４・００点で４位発進。ジュニア時代からの友人である穂積乃愛（早大２年）が取材に応じ、トップスケーターの魅力を明かした。マイルーティンの?おでこタッチ?で気持ちを落ち着かせた。演技前には浜田美栄コーチとおでこを合わせ、リンクに立った千葉は３本のジャン