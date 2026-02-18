Photo: 山田卓立 環境配慮を謳うプロダクトは、いまや珍しくない。でもKEEN（キーン）が、自らのブランドの象徴でもある「UNEEK」から接着剤をいっさい使わない新作「UNEEK 360（ユニーク スリーシックスティー）」（税込24,200円）を打ち出してきたとなれば話は変わる。2本のコードデザインからなる、世界的にもアイコニックなモデルが、その個性をさらにアップデートさせて新登場。ブラン