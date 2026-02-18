ボクシングの2025年度年間優秀表彰式ボクシングの2025年度年間優秀表彰式が17日に都内で行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が8年連続9度目の最優秀選手賞（MVP）に輝いた。5月に計画されている、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）とのビッグマッチについて「本気でぶつかります」と明言した。井上は上下黒のスーツに、ピンク色の髪型で登場。壇上では冒頭、ファンやスポンサーを