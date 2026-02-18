議長に卒業証書を19.2秒ほど見せたもう後に引けないようだ――。静岡県伊東市・田久保真紀前市長（56）の自宅に２月14日、静岡県警が７時間に及ぶ家宅捜索に入り、段ボール５箱分の資料を押収した。警察は’25年５月の市長選の際に虚偽の学歴を報道機関に公表させた公職選挙法違反や偽造私文書等行使など６つの容疑・８つの事件について刑事告発を受理している。この前々日には警察が今回の事件の鍵となる“東洋大学の卒業証書”と