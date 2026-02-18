ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。そんな中、元世界女王のエリザベータ・トゥクタミシェワさんが、フィギュア会場での大物アーティストとの邂逅を自身のインスタグラムに投稿。超豪華2ショットに現地ファンも「レジェンドが2人そろった！」と興奮している。2014年グランプリファイナルや2015年世界選手権で優勝し、昨年11月に