1.豪徳寺（東京都） 豪徳寺は招き猫の発祥の地といわれているお寺です。一番の見どころは、境内にある招福殿という建物のまわりです。ここには、願いが叶った人たちがお礼に置いた招き猫が、数千体もぎっしりと並んでいます。小さな猫から大きな猫まで、真っ白な猫たちが一斉にこちらを見ている景色は、とにかく迫力満点です。 なぜこんなに招き猫がいるのかというと、江戸時代にお殿様がこのお寺の前を通ったとき、一匹