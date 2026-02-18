「まったくの間違いです」法廷で被告は起訴内容を否定し無罪を主張した。２月17日に東京地裁で開かれたのは、殺人と死体遺棄の罪に問われている無職の三瓶博幸被告（37）の初公判だ。三瓶被告は’22年６月、都内に住む当時23歳の女性Aさんを茨城県常陸太田市内の別荘で殺害し近くの山林に遺棄したとされる。「三瓶被告とAさんはSNSを通じて知り合ったようです。法廷で検察側は次のように指摘し、殺人などの罪が適用されると主張し