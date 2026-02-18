2016年に「ステージ1」の乳がんが発覚し、過酷な闘病中には夫に不倫報道が──。心身ともに「どん底」を味わったあの日から約10年。俳優・南果歩さん（62）は今、海外ドラマ出演や執筆活動など、かつてないほど精力的に人生を謳歌している。【貴重写真】当時2歳の南果歩さん。両親と5人姉妹の家族写真。「一人でできることはやり尽くした」と語り、シングルマザーとしての経験も、過去の痛みもすべてを生きる糧にしてきた南さん