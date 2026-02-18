高松南警察署資料 警察官になりすまして、高松市の男性（81）から現金939万円をだまし取ったとして、中国国籍の無職の女（44）が18日、詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、女は氏名不詳者らと共謀し、男性から現金をだまし取ろうと考えました。そして2025年9月、警察官になりすました氏名不詳者らが男性宅に電話をかけ、「あなた名義で銀行の口座が作られ、犯罪に利用されている可能性がある」「お金を調べ