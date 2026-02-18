ミラノ・コルティナ五輪でジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）、ジャンプ混合団体と女子個人ＮＨでともに銅メダルの丸山希（北野建設）が１８日、羽田空港で帰国会見に出席した。１８年平昌大会の個人ＮＨの銅メダル以来、自身２個目のメダル獲得となった高梨は、４度目の五輪出場となった今大会を「点と点が線につながった五輪」と独特の表現で総括した。＊＊＊羽田空港の到着ロビーでは