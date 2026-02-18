元ＴＯＫＩＯの山口達也さん（５４）が、埼玉県秩父市で講演会を行った様子がアップされた。秩父市長の清野和彦氏が１８日までに自身のインスタグラムを更新。「元ＴＯＫＩＯの山口達也様に秩父市へお越しいただき、第２１回秩父市社会福祉大会にて、『ゼロからの再出発』をテーマに記念講演を行っていただきました」と報告した。「山口様は現在、ご自身の経験をもとに、依存症などをテーマとした講演活動を全国各地で行って