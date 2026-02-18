大阪・道頓堀で１７歳の少年３人が刃物で刺され死傷した事件で、大阪府警は１７日、司法解剖の結果、死亡した会社員の少年の死因が、刃物が心臓を貫通したことによる心停止だったと発表した。府警によると、会社員の少年の胸の傷は肋骨（ろっこつ）を貫き、心臓だけでなく肝臓にも達していた。首や手にも切り傷があった。会社員の少年は現場となった商業ビルの出入り口付近で、他の少年２人は約１００メートル離れた路上で倒れ