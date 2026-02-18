女優の浅田美代子（70）が17日、自身のインスタグラムを更新。公私ともに親交が深い大物らとの古希の祝いを報告した。「こ、こ、こ、古希あちゃ〜！！です」と今月15日に70歳の誕生日を迎えたことを報告。「大好きな仲間、さんまさん、チホちゃん(あっぱれさんま先生)が祝ってくれました」と明石家さんま、「あっぱれさんま大先生」に出演していた女優の住吉ちほとのスリーショットを披露した。「フレンチそしてカラオケへ