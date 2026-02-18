ニュージーランド北部で豪雨による洪水が発生し、3万軒以上の住宅が停電に見舞われた。各地で深刻な被害が出ていて、橋の崩落にトラックが巻き込まれる事故も発生している。ヨーロッパでも雨の被害が続いていて、イギリス南西部では河川の氾濫で中世の街が冠水したほか、フランスでも嵐の影響で洪水が発生している。倒木が屋根を貫通…各地で緊迫の豪雨被害海岸に次々と打ち寄せる激しい高波。ニュージーランド北部で16日、豪雨に