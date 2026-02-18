アイドルグループPASSPO☆（ぱすぽ）の元メンバーで振付師の槙田紗子（32）が、18日までにYouTubeチャンネルを更新。3年前に離婚していたことを告白した。槙田は視聴者から寄せられた質問に答える中、自身の“秘密”にしていることについて尋ねられると「秘密はないけど、秘密みたいになってることはあるかもね」と言及。「今まで言う機会がなかったし、わざわざ言うことでもない」との理由で公表していなかったと説明した上で「3