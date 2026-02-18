埼玉・越谷市にある「保護猫カフェさくら2号店」。この保護猫カフェには大きな特徴がある。それはエイズキャリアの猫（猫免疫不全ウイルス感染症・通称猫エイズ）だけが在籍していること。カフェを開いた経緯とエイズキャリアの猫が置かれている現状について、カフェを運営する「いながき動物病院」院長の稲垣将治さんとボランティアスタッフの星野美穂さんに聞いた。オープンのきっかけはコロナ禍2021年の4月オープンした「保護猫