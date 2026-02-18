ワインの「プレミアマイズ」による市場魅力化に取り組むメルシャンでは、中高価格帯ワインの売上を35年までに25年比2倍とすることを目指す。大塚正光社長＝写真?＝が2月17日の事業戦略発表会で会見。就任からの2年間を振り返り「以前はワインを飲む方のみをターゲットに設定していたが、私が社長になってから一般のお客様へのアプローチを見直した。お客様の価値観やライフスタイルを分析し、ターゲットを『自分らしさ層』『こ