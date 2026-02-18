速報です。2月18日午前10時半ごろ、札幌市白石区平和通15丁目北で「屋根からの落雪があり、 3人が生き埋めになっている」と消防に通報がありました。消防や警察がけが人の有無などの確認を急いでいます。札幌市では午前10時35分に、3月上旬並みの3.0℃を観測しています。