ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、フィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で１位、２０２２年北京大会銅メダルの坂本花織（シスメックス）が７７・２３点で２位、千葉百音（もね）（木下グループ）が７４・００点で４位となり、いずれも１９日のフリーに進んだ。３位は昨年の世界選手権女王のアリサ・リュウ（米）。「経験が生きた部分ある」千葉