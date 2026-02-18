元バレーボール女子日本代表の大山加奈さん（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。家族ショットを披露した。「明日で5歳になるふたごさんたち。ここまでの子育てを支えてくれたみなさんをお招きして、先日お祝いをしました」と書き出すと、飾り付けされた室内での自身と双子の愛娘、愛犬を抱く夫との4ショットをアップ。「毎年書いている気がするけれどもう5歳だなんて信じられない…」とつづり、「スクスク元気に育っ