ZEROBASEONEが、ワールドツアーの熱気を引き継ぐアンコールコンサートの幕を開ける。ZEROBASEONEは、2月18日・19日の2日間、日本・Kアリーナ横浜でアンコールコンサート「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’ ENCORE」を開催し、日本のファンと対面する。【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」「HERE&NOW」アンコールコンサートは、ZEROBASEONEがソウルを皮切りに、バンコク、埼玉、クアラルンプール