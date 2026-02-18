BTSのJ-HOPEが誕生日を迎え、心温まる善行を実践した。2月18日、児童福祉専門機関「緑の傘」は、J-HOPEが自身の誕生日に母校の後輩たちの夢を支援するため1億ウォン（約1000万円）を寄付したと明らかにした。【写真】J-HOPE、日本人俳優と意外なツーショットJ-HOPEは2019年から2023年まで、母校である光州国際高等学校と、地域内の全南女子商業高校の在校生のうち、経済的困難により学業に専念することが難しい生徒たちが現実に屈