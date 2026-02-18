初めて立ったオリンピックの舞台だった。イ・ヘイン（20）は笑い、シン・ジア（17）は悔しさをのみ込んだ。だが、終わりではない。2人とも次の舞台へ進む。【写真】「なんであんなに綺麗なの？」と日本騒然、シン・ジアイ・ヘインとシン・ジアは2月18日（日本時間）、イタリアのミラノ・アイススケートアリーナで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子シングル・ショートプログラムで、それぞれ9位と14位に入