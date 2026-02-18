【LEGO Icons Ford Model T】 3月1日発売予定 価格：19,980円 レゴは組み立て玩具「LEGO Icons Ford Model T」を3月1日に発売する。価格は19,980円。 「LEGO Icons Ford Model T」は「T型フォード」と呼ばれる世界初のベルトコンベアー(流れ作業)式大量生産車。それまでは自動車は一台一台生産されていたが、ヘンリー・フォードが流れ作業の方式を確立