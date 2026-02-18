１３日、天津博物館「「天津芸術の粋、色彩と造形に宿る魂−楊柳青年画・泥人張彩塑芸術展」に展示された泥人張彩塑の作品。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津2月18日】中国天津市の天津博物館で13日、「天津芸術の粋、色彩と造形に宿る魂−楊柳青年画・泥人張彩塑芸術展」が始まった。天津が誇る二つの国家級無形文化遺産、春節（旧正月）に門口や屋内に飾る版画「楊柳青木版年画」と彩色泥人形「泥人張彩塑」に焦点を