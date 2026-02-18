2月17日午後、鳴門市で手押し車を押して道路を横断していた高齢の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。事故があったのは、鳴門市大麻町大谷の県道です。警察と消防によりますと、17日午後6時10分ごろ、手押し車を押して道路を横断していた近くに住む女性（85）が走ってきた軽乗用車にはねられました。女性は意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。軽乗用車の大麻町の73歳の介護士男性にけがはな