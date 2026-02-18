モスクワに掲げられたロシアの国旗＝11日（ロイター＝共同）国際パラリンピック委員会（IPC）は17日、ウクライナへの侵攻を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手に、3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの出場権を付与したと発表した。英BBC放送（電子版）などが報じた。国旗の使用が可能な国を代表する形での参加で、パラリンピックでロシア国旗が掲げられるのは2014年ソチ冬季大会以来。ロシアはアルペンスキー、ノ