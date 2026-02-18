羽田空港に到着しメダルを披露する、ノルディックスキージャンプ女子の丸山希（左）と高梨沙羅＝18日午前ノルディックスキーのジャンプ女子個人ノーマルヒルと混合団体で銅メダルを獲得した丸山希（北野建設）が18日に帰国し、到着した羽田空港で「大満足な五輪にできた。二つのメダルを持って帰ることができてうれしい」と喜びを語った。混合団体メンバーで、4大会連続で五輪に出場した高梨沙羅（クラレ）は「ほかの五輪より