１８日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、阪神でも活躍したレジェンド投手がまさかの料理コーナー２度目の登場を果たした。「２度目の登場。華大さんの旧友・シモさんです」と紹介されたのは、福岡ダイエー、阪神などで活躍した下柳剛氏。かわいらしいエプロン姿で登場だ。シモさんは「この間、大ちゃんがいなかったから心配したよ」といって、大吉と握手。昨年１２月に初登場したが、そのときは大吉がケガのために欠席し