自宅で大麻を栽培した疑いでタクシー運転手の男が逮捕されました。久保田直樹容疑者は2025年、当時住んでいた東京・東村山市のアパートで、大麻草5鉢（乾燥大麻25グラム）を栽培した疑いがもたれています。2025年9月に久保田容疑者の自宅で火災が発生し、駆けつけた消防隊員から「部屋の中に大麻に似たものがある」と警視庁に通報があり発覚したということです。久保田容疑者は調べに対し、「栽培していたことに間違いありません」