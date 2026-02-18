18日午前11時過ぎ、新潟県の花角知事が5月に行われる知事選への出馬を表明しました。花角知事は2018年に初当選し、現在2期目です。県議会の最大会派・自民党などから支持を受けています。一方、立憲民主党県連は中道改革連合の結党前、独自候補の擁立を検討していましたが、衆議院選挙で大敗。「状況が変わった」としていて対抗馬の擁立は不透明になっています。花角知事は2025年11月、柏崎刈羽原発6・7号機の再稼働を容認。県議会