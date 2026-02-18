言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！「ゅ」が多くて一見難しそうですが、考えるとすぐに解けちゃうかも？ ぜひトライしてみてください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。じゅ□□しゅ□□んしゅ□□ゅうヒント：毎月決まった金額が入るとうれしいかも？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うに正解は「うに」でした。▼解説それぞれの言葉に「うに」を入れ