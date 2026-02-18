北京時間2月17日、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフリースタイルスキー女子ビッグエア決勝が行われ、中国の谷愛凌選手が合計179点をマークし、銀メダルを獲得しました。谷選手にとって今大会2つ目の銀メダルとなります。もう一人の中国選手、劉夢婷選手は166点で7位でした。金メダルは、カナダのメーガン・オールダム選手が合計180．75点で獲得しました。（提供/CRI）