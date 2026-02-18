Photo: SUMA-KIYO 海外旅行や出張の準備を進める中で、頭を悩ませるのが現地での充電問題。渡航先のコンセント形状を調べて、それに合う変換プラグを用意し、さらにデバイスごとの充電器まで揃えなければなりません…。世界200カ国対応のUSB充電器 Photo: SUMA-KIYO そんな煩わしさを解消してくれるのが、ANKE