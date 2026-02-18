河内は2023年ドラ2で入団→1年目にTJ手術で育成契約にオリックスは18日、頓宮裕真捕手が神戸市内の病院で右膝後十字靭帯損傷と診断されたと発表した。今後は患部の様子を確認しながらリハビリ、練習を行うという。頓宮は2018年ドラフト2位で亜大から入団。2023年には113試合に出場し、打率.307で首位打者に輝いた。昨季は自己最多129試合で打率.249、13本塁打54打点だった。また、育成の河内康介投手も右膝前十字靭帯断裂と