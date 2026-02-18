MLB公式が「後ろ被り」写真をトップ固定普通の姿なのに……MLBの“特別待遇”が話題になっている。17日（日本時間18日）、MLB公式X（旧ツイッター）が1枚の写真を公開した。帽子を後ろ向きに被るドジャース・大谷翔平投手の様子だった。これをまさかの“トップ固定”。SNSでは「ものすごいオーラ」「なぜこれピン止めされてるの？？？？？」とコメントが寄せられた。キャンプ地での何気ない一コマに見える。大谷はドジャースの