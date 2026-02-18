「靴下屋」は、2月20日（金）から、サンリオの人気キャラクター“シナモロール”の新ブランド“I．CINNAMOROLL（アイシナモロール）”とコラボレーションした靴下3タイプを、全国の対象店舗と公式オンラインストアで発売する。【写真】さまざまな表情のシナモンがかわいい！総柄ソックスなど商品一覧■ご自愛マインドを表現した3タイプ今回発売されるのは、人の目より自分自身を大事にし、カラダとココロを大切にする“ご自