佐賀県鳥栖・三養基地区消防本部によると、18日午前2時48分ごろ、鳥栖市飯田町の飯田橋（秋光川）高速下東北東150m付近で一般建物火災が発生した。同3時56分ごろ鎮圧した。火災鎮圧は」火の勢が弱まって延焼拡大の恐れが無くなり残火処理の活動に移行した状態。