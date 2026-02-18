千葉県にある「市川市動植物園」には、どうやら情報屋がいるようです。噂話仕入れてそうな近づき方 (@ichikawa_zooより引用)噂話仕入れてそうな近づき方#市川市動植物園 #市川ファン#アイ#シロテテナガザル pic.twitter.com/b0slVsr4oX- 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) January 31, 2026こちらは、シロテテナガザルのアイちゃんです。揉み手しながら(実際はしてないけど)背中を丸めて近づいてくるアイちゃん、何かうまい